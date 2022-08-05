7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Ayşe Kökçü’nün eski eşi bakın kim! Meğer kendisinden de ünlüymüş! Ah Nerede’nin Seniha’sı...
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! Oktay Çubuk (Ferit), Nil Keser (Zehra), Tarık Pabuççuoğlu (Hakim) gibi isimlerin yer aldığı Ah Nerede dizisinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine Seniha karakterini canlandıran Ayşe Kökçü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Gökhan Mete ile mutlu bir evlilik sürdüren Kökçü'nün özellikle eski eşi merak konusu oldu. 67 yaşındaki Kökçü'nün eski eşinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ayşe Kökçü'nün Ihlamurlar Altında, Melekler Korusun gibi yapımlarda rol alan eski eşi kimmiş...
05.08.2022 21:56 - Son Güncelleme: 05.08.2022 21:56
Ah Nerede dizisinde Seniha karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ayşe Kökçü'nün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.