7 kiloyu şıp diye almış! "Bu son şişman fotoğrafım..." 30 günde 10 kilo verdiren Serel Yereli diyeti!
Ünlü oyuncu Serel Yereli, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Özellikle kilo aldığı için eleştirilere maruz kalan Yereli'nin eski zayıf fotoğrafları, büyük bir ilgiyle konuşuldu. Ancak, Yereli'nin kilo alma sebebi, duyanları şaşırttı. Yıllardır televizyon ve sinema dünyasında başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Serel Yereli, son dönemde kilo aldığına dair yapılan eleştirilere sessiz kalmıştı. Ancak eski zayıf fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla birlikte, kilo alma sürecinin ardındaki nedenler merak konusu oldu.
Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, uzun zamandır yurt dışında gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Daha önceki zayıf fotoğrafları ortaya çıkan güzel oyuncunun eski zayıf hali büyük ilgi çekti. 7 kilo alan Yereli'nin zayıflama sırlarını ve kilo alma sebebini sizler için derledik. İşte 1 ayda 10 kilo verdirecek mucize diyet...
SON ŞİŞMAN FOTOĞRAFIM
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım." diyerek açıklamada bulunmuştu.
7 KİLO BİRDEN VERDİ
Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söylemesinin ardından 30 günlük girdiği bir kamp ile 7 kilo vermeyi başardı.
"PATATES GİBİSİN"
Serel Yereli'ye bir takipçisi sosyal medyada, ''İyice şişko oldun. Patates gibisin. Şarkı söylerken itici görünüyor'' şeklinde bir yorum yapmıştı
1 AYDA 10 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİNİN PÜF NOKTALARI
1 ayda 10 kilo verdiren diyet programının amacı vücutta ki yağ yakımını sağlamaktır. Mineralden eksik beslenme programlarından uzak durulduğunda kas kaybı önlenebilir.
1 ayda 10 kilo verdiren diyet programlarını etkili hale getirmek için her gün 1 saat kadar yürüyüş yapılabilir ve günlük hareket düzeyi arttırılabilir.