7 kiloyu şıp diye almış! "Bu son şişman fotoğrafım..." 30 günde 10 kilo verdiren Serel Yereli diyeti!

SON ŞİŞMAN FOTOĞRAFIM

Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından paylaşan Serel Yereli, paylaşımına, "Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım." diyerek açıklamada bulunmuştu.