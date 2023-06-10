2.5 ayda 8 kilo verdiren Merve Boluğur diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 51'den 43'e inme sırrı...
Bir dönem verdiği kilolarla gündeme gelen Merve Boluğur'un zayıflama sırrı merak edilir hale geldi. Merve Boluğur daha az uyku uyuyup daha az yemek yediği için 51 kilodan 43 kiloya düştü. 8 kilo birden veren güzel oyuncu sosyal medyada Merve Boluğur hasta mı sorularına da yanıt verdi. Egzersiz konusunda da aktif bir yaşam süren Güzel oyuncu sporu günlük rutinlerinin bir parçası haline getirmiş durumda. Boluğur'un zayıf ve fit görünümünün ardında düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları yatıyor.
10.06.2023 16:38 - Son Güncelleme: 10.06.2023 16:40
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son dönemde fit ve zayıf vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. 35 yaşında olmasına rağmen 0 beden ölçülerine sahip olan Boluğur, sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli egzersizlerle formunu koruduğunu açıkladı. Merve Boluğur geçtiğimiz yıllarda daha az uyku uyuyup daha az yemek yediği için 51 kilodan 43 kiloya düşmesiyle magazin gündemine gelmişti.
Egzersiz konusunda da aktif bir yaşam süren Merve Boluğur, sporu günlük rutinlerinin bir parçası haline getirmiş durumda.