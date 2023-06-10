2.5 ayda 8 kilo verdiren Merve Boluğur diyeti! Tek bir yöntemle mum gibi eridi! İşte 51’den 43’e inme sırrı...

Ünlü oyuncu Merve Boluğur son dönemde fit ve zayıf vücuduyla dikkatleri üzerine çekiyor. 35 yaşında olmasına rağmen 0 beden ölçülerine sahip olan Boluğur, sağlıklı yaşam tarzı ve düzenli egzersizlerle formunu koruduğunu açıkladı. Merve Boluğur geçtiğimiz yıllarda daha az uyku uyuyup daha az yemek yediği için 51 kilodan 43 kiloya düşmesiyle magazin gündemine gelmişti.