7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43'lük Ivana Sert'in zayıflama sırrı!
Ünlü sunucu Ivana Sert, fit formuyla dikkat çekiyor ve birçok kişi tarafından zayıflama sırrı merak ediliyor. Sonunda, Ivana Sert'in 7 günde 3 kilo verdiren diyet listesi ortaya çıktı. Ivana Sert, yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini zorlaştırdığını belirtiyor ve formunu nasıl koruduğunu paylaşıyor. Ivana Sert'in zayıflama sırrı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz üzerine kurulu bir yaklaşıma dayanmaktadır. İşte Ivana Sert'in zayıflama sırrını ve 7 günlük diyet listesini verdik.
22.05.2023 09:46 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:46