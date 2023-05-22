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Haberler Magazin 7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43'lük Ivana Sert'in zayıflama sırrı!

7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43'lük Ivana Sert'in zayıflama sırrı!

Ünlü sunucu Ivana Sert, fit formuyla dikkat çekiyor ve birçok kişi tarafından zayıflama sırrı merak ediliyor. Sonunda, Ivana Sert'in 7 günde 3 kilo verdiren diyet listesi ortaya çıktı. Ivana Sert, yağ oranının düşük olmasının kilo verme sürecini zorlaştırdığını belirtiyor ve formunu nasıl koruduğunu paylaşıyor. Ivana Sert'in zayıflama sırrı, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz üzerine kurulu bir yaklaşıma dayanmaktadır. İşte Ivana Sert'in zayıflama sırrını ve 7 günlük diyet listesini verdik.

takvim.com.tr
22.05.2023 09:46 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:46
7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43’lük Ivana Sert’in zayıflama sırrı!

Ivana Sert'in zayıflık sırrı ortaya çıktı! 43 yaşındak ünlü suncu günlük uyguladığı bu rutin sayesinde formunu koruyor. İşte Ivana Sert'in 7 günde 3 kilo verdiren diyet listesi...

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7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43’lük Ivana Sert’in zayıflama sırrı!

IVANA SERT'İN 3 KİLO VERDİREN DİYETİ

Sabah

Granola bowl - bitkisel süt ile

7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43’lük Ivana Sert’in zayıflama sırrı!

Ara öğün

Fındıklı ve çikolatalı cocostar

7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43’lük Ivana Sert’in zayıflama sırrı!

Öğle

Mini mozarella, tahıl ve kale yapraklı salata/Hardal sos ile

7 günde 3 kilo verdiren diyet! Yıllardır 100 gram bile almadı! Her sabah aç karnına... 43’lük Ivana Sert’in zayıflama sırrı!

2. Ara öğün

Ödem çayı

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