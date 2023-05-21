58'lik Sertap Erener bu sayede 28 gibi kaldı! 1 tane bile kırışıklığı yok! 20 dakikada 5 yıl gençleştiriyor...
Sertap Erener'in gençlik sırrı orataya çıktı. 58 yaşında rağmen görenleri enerjisiyle büyüleyen Erener tek yöntemle kırışıklığa veda ediyor. Ünlü şarkıcı genç görünüm için bakın ne yapıyormuş...
21.05.2023 18:44 - Son Güncelleme: 21.05.2023 18:44
58 yaşındaki Sertap Erener'in gençlik sırrı ortaya çıktı. Sevilen şarkıcı tek bir yöntem sayesinde canlı bir cilde sahip olmuş. Uzun ve sağlıklı yaşam için telomer tedavisi gören Erener, son olarak gençlik için denediği bu yöntemle gündeme geldi. İşte Sertap Erener'in gençlik sırrı...