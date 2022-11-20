7 gün önce evlenen Aslı Enver hamile! O gerçek ortaya çıktı! 6 ay aşk yaşadığı Berkin Gökbudak’la sessiz sedasız evlenmişti...
Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol alan Aslı Enver, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. 2012–2015 yılları arası meslektaşı Birkan Sokullu'yla evli olan Aslı Enver, 12 Kasım'da ise bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkan Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi. Nikahtan karelerini sosyal medya hesabında yayınlayarak evlendiğini duyuran Aslı Enver cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
20.11.2022 21:42 - Son Güncelleme: 20.11.2022 22:00
Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aslı Enver, daha sonra Suskunlar, Kayıp, İstanbullu Gelin ve Babil gibi yapımlarda rol aldı.
Aslı Enver, 12 Kasım'da ise bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Berkan Gökbudak ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.