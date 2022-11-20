Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin'in yeğeni Parla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Zeynep Atılgan'ın hayatı merak edildi. Genç oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Zeynep Atılgan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Atılgan'ın rol arkadaşı Merve Ateş ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Zeynep Atılgan kaç yaşındaymış...
20.11.2022 22:31 - Son Güncelleme: 20.11.2022 22:31
Yargı dizisinde Parla karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu.
İnternet kullanıcıları, "Zeynep Atılgan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.