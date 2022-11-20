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Haberler Magazin Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Ceylin'in yeğeni Parla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Zeynep Atılgan'ın hayatı merak edildi. Genç oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Zeynep Atılgan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Atılgan'ın rol arkadaşı Merve Ateş ile arasındaki fark ise dikkat çekti. Bakın Zeynep Atılgan kaç yaşındaymış...

takvim.com.tr
20.11.2022 22:31 - Son Güncelleme: 20.11.2022 22:31
Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

Yargı dizisinde Parla karakterini canlandıran Zeynep Atılgan, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu.

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Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

İnternet kullanıcıları da genç oyuncunun yaşını merak edip araştırmaya başladı. Atılgan'ın özellikle yaşı merak konusu oldu.

Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

İnternet kullanıcıları, "Zeynep Atılgan kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

Atılgan'ın rol arkadaşı Merve Ateş ile arasındaki fark ise dikkat çekti. İşte başta Zeynep Atılgan olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Yargı’nın Parla’sı Zeynep Atılgan bakın kaç yaşındaymış! Meğer göründüğü gibi değilmiş! Merve Ateş ile arasındaki o gerçek...

Gülsim Ali İlhan - 18 Şubat 1995

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