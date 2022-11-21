Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşıyor. Bu kez araba pozu veren ünlü oyuncu görenleri mest etti. Hayranları 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' yorumu yaptı. işte ev halinden çıkan yeni gelinin sosyal medyayı sallayan o pozu...