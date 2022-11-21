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Haberler Magazin Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir'in araba pozu görenler: 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir'in araba pozu görenler: 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Uzun birlikteliklerini nikahla taçlandırma kararı alan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç geçtiğimiz Ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

21.11.2022 12:30 - Son Güncelleme: 21.11.2022 12:30
Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Çiçeği burnunda gelin Demet Özdemir'den yeni paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşıyor. Bu kez araba pozu veren ünlü oyuncu görenleri mest etti. Hayranları 'Oğuzhan Koç hayat sana güzel!' yorumu yaptı. işte ev halinden çıkan yeni gelinin sosyal medyayı sallayan o pozu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Güzel oyuncu düğününde 2 farklı gelinlik giydi. Gelinlik seçimleri sosyal medyada günlerce konuşulan Özdemir, aldığı kararla takipçilerine gelinlikleri hediye edeceğini açıkladı.

Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Toplam değeri 200 bin TL olan gelinlikler, 15 milyon takipçi arasından düğünü en yakın tarihte olanlara verildi.

Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Şimdilerde evli – mutlu olan Özdemir'in sosyal medya kareleri başları döndürdü.

Ev halinden çıkan yeni gelin Demet... Demet Özdemir’in araba pozu görenler: ’Oğuzhan Koç hayat sana güzel!’ 3 ay önce aynı yastığa baş koydular!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir'in sosyal medyadan yapmış olduğu çekici paylaşımlar gündemi sallamayı başardı.

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