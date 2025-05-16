SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! “Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...”

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses, son dönemlerde aile içi problemleriyle sık sık gündem olmuştu. Çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla magazin manşetlerinde yer alan Tatlıses, konuk olduğu bir programda "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam" demişti. Ünlü şarkıcıdan evlatlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama daha geldi. Tatlıses'in Ferdi Tayfur'u örnek gösterdiği açıklaması kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 13:42
7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca konuşuldu. Tatlıses, son dönemlerde ise çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Geçen haftalarda Hülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses, çocuklarıyla ilgili şunları söyledi: "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım"

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

"ÇOCUKLAR YETMİYOR BİR DE TORUNLAR VAR"

Yeni işinin lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'e çocuklarına bırakacağı miras hakkında sorular yöneltildi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Tatlıses, şu ifadeleri kullandı: "Ferdi Tayfur'u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım"

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

İŞTE MAL VARLIĞI!

Açıklamalarının ardından mal varlığı merak edilen Tatlıses, geçen günlerde servetiyle gündeme gelmişti. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklatmıştı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

İzmir Narlıdere'deki prestijli Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konakları'nda şık bir villa, Bodrum Bitez'de ise tam 48 daireden oluşan Tatlıses Paradise apartmanları ve bir villa Tatlıses'in portföyünde yer alıyor.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

GAYRİMENKUL ZENGİNİ!

Ünlü şarkıcı Seda Sayan da geçen günlerde meslektaşı İbrahim Tatlıses gibi mal varlığıyla adından söz ettirmişti.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Duyumlara göre; Seda Sayan'ın sadece İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.

7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...

Sayan'ın Londra ve Miami'de de evleri mevcut. Sanatçının aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.