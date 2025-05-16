7 çocuk babası İbrahim Tatlıses’in miras açıklaması çok konuşuldu! “Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var...”

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da yıllarca konuşuldu. Tatlıses, son dönemlerde ise çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Geçen haftalarda Hülya Avşar'ın programına katılan Tatlıses, çocuklarıyla ilgili şunları söyledi: "Yeniden hayata başlayacak olsam çocuk yapmam. Vallahi billahi çocuğum olsun istemem. 7 çocuğum var. Kaç torunum olduğunu ise bilmiyorum.
Oğlum İdo'nun ikizleri bir yaşına bastığında tapularıma göz dikti. Tabii, bunları İdo söylüyor. Çünkü bende tapu çok. Ayrıca paramı oraya, buraya ya da kumara vermem. Yatırım yaparım"
"ÇOCUKLAR YETMİYOR BİR DE TORUNLAR VAR"
Yeni işinin lansmanında basın mensuplarıyla bir araya gelen İbrahim Tatlıses'e çocuklarına bırakacağı miras hakkında sorular yöneltildi.
Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım"
İŞTE MAL VARLIĞI!
Açıklamalarının ardından mal varlığı merak edilen Tatlıses, geçen günlerde servetiyle gündeme gelmişti. Lüks villalar, oteller, TV kanalları ve araç filosuyla adeta bir ticaret devine dönüşen Tatlıses'in serveti, dudak uçuklatmıştı.
Posta'da yer alan habere göre, İbrahim Tatlıses'in İstanbul Seyrantepe'de 1.5 dönümlük arazi üzerine kurulu dev bir kebap salonu, bir televizyon binası, Tatlıses Şirketler Grubu merkezi, atölye ve mağazası bulunuyor.
Sarıyer'de lüks bir sitede yer alan villa, Seyrantepe'de üç daire, memleketi Şanlıurfa'da ise bir daire ile 3 dönümlük arsa da ünlü türkücünün geniş mülk portföyünde dikkat çeken detaylar arasında.
İmparator'un aynı zamanda denize sıfır, 6.5 dönüm arazi üzerine kurulu 26 odalı lüks bir otel ve yine 6.5 dönümlük ayrı bir arsa da servetinin parlayan yıldızları arasında bulunuyor.
Kuşadası'nda 8 dönümlük araziye kurulu, 6 katlı ve 157 odalı dev oteliyle dikkat çeken Tatlıses, İstanbul'da 5 farklı kebap salonuna da sahip.
Medya sektörüne de yatırım yapan ünlü sanatçı, hem uydu üzerinden yayın yapan bir TV kanalının sahibi.
Araç filosu ise adeta küçük bir galeri: 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 Mercedes, 3 Jeep, 1 limuzin ve tam 20 şirket aracı usta sanatçının kullanımında!
GAYRİMENKUL ZENGİNİ!
Ünlü şarkıcı Seda Sayan da geçen günlerde meslektaşı İbrahim Tatlıses gibi mal varlığıyla adından söz ettirmişti.
Yıllardır sahnelerde olan ünlü şarkıcının serveti dudak uçuklattı. Akşam'da yer alan habere göre; tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen Seda Sayan'ın bilinene göre gayrimenkulleri sadece İstanbul'da değil, Londra ve Miami'de de mevcut.
Tatil ilçesi Bodrum'da da 3 villası bulunan sanatçı, gayrimenkul yatırımlarını yurt dışına da taşıdı.