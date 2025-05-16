Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal , 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi.

Kobal, kızlarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Lalin ve Leyla ile keyifli vakit geçirdikleri anlara ait kareleri yayınladı.