SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son paylaşımında ise kızları Leyla ve Lalin ile pozlarına yer verdi. Kızlarıyla dondurma yedikleri anlara ait bir kare yayınlayan ünlü oyuncu, ev hallerini de takipçileriyle paylaştı. Lalin annesi Sinem Kobal'a, Leyla ise babası Kenan İmirzalıoğlu'na benzetildi. Öte yandan Kobal, kızlarıyla yaptığı paylaşımda havuzda çekilen karnı burnunda pozuna da yer verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:54 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 12:54
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Çift mutlu evliliklerini 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocuklarıyla taçlandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Ancak ünlü oyuncu, kızlarının yüzünü göstermekten kaçındı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Kobal, kızlarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Lalin ve Leyla ile keyifli vakit geçirdikleri anlara ait kareleri yayınladı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Kızlarıyla dondurma yedikleri anlara ait bir kare yayınlayan ünlü oyuncu, ev hallerini de paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Öte yandan Kobal, kızlarıyla yaptığı paylaşımda havuzda çekilen karnı burnunda pozuna da yer verdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sinem Kobal bu paylaşımda da kural bozmayarak kızlarının yüzünü göstermekten kaçındı. Lalin sarı saçlarıyla annesi Sinem Kobal'a benzetilirken Leyla için "Babasına çekmiş" denildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sinem Kobal için ise "Annelik sana çok yakıştı" yorumları yapıldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

İşte Sinem Kobal'ın kızlarıyla yayınladığı o kareler...

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sinem Kobal ve kızları

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sinem Kobal ve kızları

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Sinem Kobal ve kızları