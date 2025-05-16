Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal’ın biricik kızlarına bakın! Lalin anneye Leyla babaya benzetildi

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapılan törenle dünyaevine girdi.
Çift mutlu evliliklerini 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocuklarıyla taçlandırdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi. Ancak ünlü oyuncu, kızlarının yüzünü göstermekten kaçındı.
Kobal, kızlarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, Lalin ve Leyla ile keyifli vakit geçirdikleri anlara ait kareleri yayınladı.
Sinem Kobal bu paylaşımda da kural bozmayarak kızlarının yüzünü göstermekten kaçındı. Lalin sarı saçlarıyla annesi Sinem Kobal'a benzetilirken Leyla için "Babasına çekmiş" denildi.
Sinem Kobal için ise "Annelik sana çok yakıştı" yorumları yapıldı.