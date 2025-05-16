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Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Aylin Coşkun, boşanma haberleriyle gündem olmuştu. Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun, konuk olduğu bir programda eşiyle arasında yaşananları ilk kez anlattı. Coşkun'un gelinlik açıklaması da dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:01 Güncelleme Tarihi :16 Mayıs 2025 , 14:01
Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'ın boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

İlerleyen günlerde Coşkun, sosyal medya hesabında eşiyle bir pozunu yayınlayarak "Sorun yok" mesajını vermişti.

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun, konuk olduğu bir programda eşiyle arasında yaşananları ilk kez anlattı. Gel Konuşalım programına katılan Aylin Coşkun, annesi sayesinde barıştığını dile getirdi.

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

Ünlü isim, şunları söyledi: "Gerçekten boşanıyordum, avukatları aradım. Benim eşimin bugüne kadar birine baktığını görmedim. Volkan dönem dönem bir şeylere takılıyor, olabilir. Volkan'ı her yerden engelledim.

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

Aramızı annem buldu. Kızım yapma dedi. Ortada bir şey yok sırf inattan. Ben evi terk ettim, 4-5 gün otelde kaldım. Biz Safiye ile Faik'iz. Biz komik bir çiftiz, nazar değdi"

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

"GELİNLİĞİM 50 - 60 KİLOYDU"

Gelinliği hakkında da konuşan Coşkun, "Gelinliğim 50 - 60 kiloydu. Sırf onlar taş işleme. Ben bunu giydim ödem yapmaya başladım" dedi.