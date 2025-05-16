Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun ilk kez açıkladı! Meğer annesi araya girince...

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Aylin Coşkun ile eşi Volkan Aslan'ın boşanacağı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İlerleyen günlerde Coşkun, sosyal medya hesabında eşiyle bir pozunu yayınlayarak "Sorun yok" mesajını vermişti.

Boşanmanın eşiğinden dönen Aylin Coşkun, konuk olduğu bir programda eşiyle arasında yaşananları ilk kez anlattı. Gel Konuşalım programına katılan Aylin Coşkun, annesi sayesinde barıştığını dile getirdi.

Ünlü isim, şunları söyledi: "Gerçekten boşanıyordum, avukatları aradım. Benim eşimin bugüne kadar birine baktığını görmedim. Volkan dönem dönem bir şeylere takılıyor, olabilir. Volkan'ı her yerden engelledim.