7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’den vücudunu saran saten elbisesiyle karnı burnunda poz! İdo Tatlıses’in eşine bakın...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. Son olarak Yasemin Şefkatli karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Vücudunu saran saten elbisesiyle kamera karşısına çıkan Şefkatli, kısa sürede gündem oldu.