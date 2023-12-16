7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’den vücudunu saran saten elbisesiyle karnı burnunda poz! İdo Tatlıses’in eşine bakın...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. Son olarak Yasemin Şefkatli karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Vücudunu saran saten elbisesiyle kamera karşısına çıkan Şefkatli, kısa sürede gündem oldu.
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleri olan ikiliden geçen aylarda bebek müjdesi geldi.
"DOĞUM TÜRKİYE'DE OLACAK"
Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenildi. Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Doktorum, doğumun ocak ayında olacağın söyledi. Doğum Türkiye'de olacak. Hazırlıklarımız tam hazır değil ama eksikleri tamamlıyoruz" dedi.
İKİZLERİN ADLARI BELLİ
İlk kez anne ve baba olacak ünlü çift, üç ay sonra dünyaya gelecek erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacaklarını da açıkladı.