71’lik Bülent Ersoy makyajsız haliyle gündemde! Divanın o görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu! 8 bin 500 TL'lik fatura ödemişti...

Son olarak YouTube'da hazırlanan bir format için Banu Alkan ve Safiye Soyman'la kamera karşısına geçerek gündeme gelen Bülent Ersoy hakkında internette birçok arama yapıldı. İnternet kullanıcıları, özellikle ağır makyajla görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un doğal halini merak etti. Geçen senelerde 8 bin 500 TL hesap ödediği bir balıkçıda makyajsız yakalanan Ersoy'un o hali ise tekrar gündem oldu. İşte Türk müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'un makyajsız hali...