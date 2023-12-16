Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi de babası Sönmez Atasoy gibi oyuncu! Kim olduğunu ilk kez duyan şaşıp kaldı!

Cüneyt Mete, Şeyma Korkmaz, Ahu Yağtu, Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterini canlandıran Fadik Sevin Atasoy, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Yeni bölümle birlikte gündeme gelen oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan merhum sanatçı Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle annesi merak edildi. Atasoy'un ünlü oyuncunun kızı olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Anne-kız olduklarını nasıl anlamadık" yorumunda bulundu.
ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Cüneyt Mete'nin canlandırdığı Orhan karakterinin eşi Şengül ile izleyici karşısına çıkan Fadik Sevin Atasoy'un hayatı merak konusu oldu.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Halo Dayı karakteriyle hafızalara kazınan Sönmez Atasoy'un kızı olan ünlü oyuncunun özellikle annesi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, en çok "Fadik Sevin Atasoy'un annesi kim?" sorusunun yanıtını arattı.