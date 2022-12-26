7 aylık hamile olan Fahriye Evcen’in son hali ortaya çıktı! Burak Özçivit’in gözünden sakındığı eşine bakın! Ortalığı kasıp kavurdu...
7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in son hali ortaya çıktı! Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen aylarda ise ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu, son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Evcen, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. Büyük ilgi gören fotoğraf, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte 7 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in son hali...
26.12.2022 18:57 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:57
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2019'da da oğulları Karan'ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in, geçen aylarda ikinci bebeklerini bekledikleri ortaya çıktı.