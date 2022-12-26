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Haberler Magazin 39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı'sıydı...

39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı'sıydı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, spor salonundan çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Benderlioğlu'nun fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
26.12.2022 18:30 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:51
39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazındı.

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39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Benderlioğlu, meslektaşı Emir Benderlioğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.

39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...

Benderlioğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...

Benderlioğlu, spor salonundan çektiği görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı...

Kısa sürede gündem olan paylaşımda Benderlioğlu'nun fit hali dikkatlerden kaçmadı.

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