39 yaşındaki Ceren Benderlioğlu kaslı vücuduyla paylaştı! Üstünü çıkarıp öyle hareketler yaptı ki! EDHO’nun Ömür Façalı'sıydı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, spor salonundan çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Benderlioğlu'nun fit hali dikkatlerden kaçmadı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
26.12.2022 18:30 - Son Güncelleme: 26.12.2022 18:51
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazındı.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Benderlioğlu, meslektaşı Emir Benderlioğlu ile sürdürdüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirdi.