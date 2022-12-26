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Haberler Magazin Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah mini eteği ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Bacak bacak üstüne atıp poz veren Boz'un pozları dakikalar içinde binlerce yorum aldı. İşte Alina Boz'un sosyal medyada çok konuşulan o pozları...

takvim.com.tr
26.12.2022 20:36 - Son Güncelleme: 26.12.2022 20:36
Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Ünlü oyuncu Alina Boz, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncu Alina Boz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, siyah mini eteği ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı.

Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Alina Boz mini eteğiyle paylaşmaya doyamadı! Bacak bacak üstüne atıp poz veren Alina çok konuşuldu! Sosyal medyayı fena salladı

Bacak bacak üstüne atıp poz veren Boz'un pozları dakikalar içinde binlerce yorum aldı.

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