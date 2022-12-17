7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...
Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, 2019'da da oğulları kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Fahriye Evcen, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Geçen günlerde eşinin kendisine aldığı 10 milyon TL değerindeki doğum hediyesiyle gündeme gelen Evcen'in son hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in son hali...
17.12.2022 00:52 - Son Güncelleme: 17.12.2022 00:52
Çalıkuşu dizisinde birlikte rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendi.