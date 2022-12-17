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Haberler Magazin 7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, 2019'da da oğulları kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikiliden Fahriye Evcen, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Geçen günlerde eşinin kendisine aldığı 10 milyon TL değerindeki doğum hediyesiyle gündeme gelen Evcen'in son hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Fahriye Evcen'in son hali...

takvim.com.tr
17.12.2022 00:52 - Son Güncelleme: 17.12.2022 00:52
7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

Çalıkuşu dizisinde birlikte rol alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle evlendi.

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7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

Mutlu evlilikleriyle parmak ısırtan çift, 2019'da da oğulları kucağına aldı. Şimdilerde ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ikili, geçen günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Evcen, şunları söyledi: "Her şey yolunda, hamileliğim gayet güzel geçiyor.

7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

İsim konusunda aklımızda bir iki seçenek var ama henüz tam karar vermedik. Karan kardeş fikrine alıştı, kendine arkadaş bekliyor, 'Artık gelsin' diyor"

7 aylık hamile Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi! Burak Özçivit’in eşi yine hayran bıraktı! 10 milyon TL’lik doğum hediyesi almıştı...

Aşerme durumu olmadığını ve bu tarz inanışların kendisi için hurefe olduğunu belirten güzel oyuncu, "Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, 'Aman şunu yemeyeyim kilo alırım' modunda da değilim açıkçası" dedi.

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