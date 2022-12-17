Hakan Ural’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşini paylaştı! Gören dilini ısırdı
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olmuştu. 2005 yılında Ezgi Can Ural'la nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural'ın bu evlilikten ise "üç numara" dediği kızı Gisela Ural dünyaya geldi. Ünlü ismin sır gibi sakladığı kızı Gisela ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla ortaya çıktı. Ural, kardeşinin bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşırken Gisela son haliyle dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın güzeller güzeli kızı Gisela...
17.12.2022 00:12 - Son Güncelleme: 17.12.2022 00:12
Zor bir çocukluk geçiren ve geçimini sağlamak için; ayakkabı boyayan, elektrikçide çalışan su satan Hakan Ural, 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başladı.
Dönemin parlayan isimleri arasında olan ünlü isim, 19 yaşında ise şarkıcı Sibel Can'a körkütük aşık olup nikah masasına oturdu.
Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.
Ancak çiftin ilişkisi 1999'da son buldu. Ural, ilerleyen yıllarda ise gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı ve 2005'te dünyaevine girdi.
Ezgi Can Ural ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Ünlü ismin sır gibi sakladığı kızı Gisela ablası Melisa Ural'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.