Hakan Ural’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Annesi Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural kardeşini paylaştı! Gören dilini ısırdı

Dönemin parlayan isimleri arasında olan ünlü isim, 19 yaşında ise şarkıcı Sibel Can'a körkütük aşık olup nikah masasına oturdu.

Sibel Can ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı oldu.