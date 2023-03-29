7 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç’la boşanma iddialarını yalanlayan Demet Özdemir yüzüğünü çıkardı: “Çok önemli şeyler açıklayacağım...”
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçen sene Ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Düğün törenleriyle günlerce konuşulan çift, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. İddiaların ardından jet hızıyla açıklama yapan Özdemir, haberleri yalanladı. Ancak Demet Özdemir cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yüzüğünü çıkardığı görülen Özdemir, "Çok önemli şeyler açıklayacağım..." diyerek yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Düğün törenleriyle günlerce konuşulan çift, son dönemlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Özdemir'in eşi ile tartıştığı ve evi terk ettiği öne sürüldü.
Hürriyet'tin konuyla ilgili haberinde şunlar kaydedildi: "26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.
Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş. Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gitmişti.
Birkaç gün ayrı kaldıktan sonra pişmanlık duyan Oğuzhan Koç, elinde çiçekle eşinin setine giderek özür dilemiş, bu jest karşısında duygulanan Özdemir de evine geri dönmüş. Ancak çift, birkaç günlük saadetin ardından yeniden kavga etmiş.