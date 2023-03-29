7 ay önce evlenmişlerdi! Oğuzhan Koç’la boşanma iddialarını yalanlayan Demet Özdemir yüzüğünü çıkardı: “Çok önemli şeyler açıklayacağım...”

Hürriyet'tin konuyla ilgili haberinde şunlar kaydedildi: "26 Şubat'ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı. Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.