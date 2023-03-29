37 yıllık değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal’ın minik partneriydi...
37 yıllık değişim! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son halini görenin nutku tutuldu! Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kemal Sunal ile Garip filminde kamera karşısına geçen Ecem Alton, yıllar sonra gündem oldu. Filmde Fatoş karakterini canlandıran ve küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Alton'un son hali dikkat çekti. Son haliyle sosyal medyaya damga vuran ünlü isme, yorum ve beğeni yağdı. İşte Ece Alton'un hayran bırakan son hali...
29.03.2023 21:00 - Son Güncelleme: 29.03.2023 21:23
Henüz 6 yaşındayken kamera ile tanışan Ece Alton, dönemin en iyi çocuk oyuncularından biri olmayı başardı.
Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Garip filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Alton, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni topladı.
Performansı ile milyonları ağlatan Ece Alton, yıllar sonra gündem oldu. Filmde Fatoş karakterini canlandıran Alton'un son hali dikkat çekti.