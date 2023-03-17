7 ay önce evlenen Demet Özdemir’in evi terk ettiği öne sürülmüştü! Demet Özdemir’den ilk açıklama! Gözler Oğuzhan Koç’a çevrildi...
Şarkıcı- oyuncu Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, 28 Ağustos tarihinde dünyaevine girdi. Görkemli düğün törenleriyle günlerce konuşulan ünlü çift, bugün ayrılık iddialarıyla gündem oldu. Eşiyle kavga eden Özdemir'in evi terk ettiği ileri sürüldü. Çiftin hayranlarını üzen haberin ardından Demet Özdemir'den ilk açıklama geldi. Özdemir'in açıklamasının ardından gözler eşi Oğuzhan Koç'a çevrildi. İşte iddialara son noktayı koyan Demet Özdemir'in o açıklaması...
17.03.2023 20:05 - Son Güncelleme: 17.03.2023 20:26
Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos'ta ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
Arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç'un eşini üzecek davranışlarda bulunduğu öne sürüldü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Demet Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine yakın dostu Saadet Özsırkıntı'nın evine gittiği iddia edildi.