17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...
Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. 2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şimdilerde 17 yaşında olan İrem Kutluay'ın son hali ise hayran bıraktı. Öte yandan İrem'in babası İbrahim Kutluay ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın güzeller güzeli kızları...
17.03.2023 20:42 - Son Güncelleme: 17.03.2023 20:42
1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.
2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Kızıyla bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Demet Şener, "İrem artık benim gardırobumu kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.