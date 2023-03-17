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Haberler Magazin 17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturdu ve ikilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. 2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şimdilerde 17 yaşında olan İrem Kutluay'ın son hali ise hayran bıraktı. Öte yandan İrem'in babası İbrahim Kutluay ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın güzeller güzeli kızları...

takvim.com.tr
17.03.2023 20:42 - Son Güncelleme: 17.03.2023 20:42
17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

1995 Türkiye Güzeli Demet Şener, 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi.

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17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı oldu. Ancak ünlü çift tarihler 19 Ocak 2018 gösterdiğinde evliliklerini sonlandırdı.

17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

2018'te yollarını ayıran ikiliden Demet Şener, kızları İrem hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

Kızıyla bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınlayan Demet Şener, "İrem artık benim gardırobumu kullanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

17 yaşında genç kız oldu! Demet Şener’in “Gardırobum artık onun” dediği kızına bakın! İbrahim Kutluay’a benzetilen İrem Kutluay...

Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neyim varsa, onun. Elbiselerimi kızımın üzerinde görmek çok hoşuma gidiyor, gurur veriyor. Bu arada ben de zaman zaman İrem'in spor kıyafetlerini giyiyorum"

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