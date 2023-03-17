52 yaşındaki Deniz Seki’den kötü haber! “İlk defa oldum...” Ünlülerden mesaj yağdı: Pınar Altuğ, Işıl Yücesoy, Gonca Vuslateri...
Sosyal medyayı aktif kullanan ve son günlerde fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla gündem olan Deniz Seki, bu kez hayranlarını üzdü. Yatakta çektiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayan Seki, "İlk defa oldum" diyerek kötü haberi takipçileriyle paylaştı. Seki'nin paylaşımına aralarında Pınar Altuğ, Işıl Yücesoy, Gonca Vuslateri'nin de olduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte 52 yaşındaki Deniz Seki'nin son sağlık durumu...
17.03.2023 18:58 - Son Güncelleme: 17.03.2023 19:24
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Deniz Seki, geçen günlerde fotoğraflarına uyguladığı photoshoplarla gündem olmuştu.