RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Alişan'dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol'un Alişan'ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu "Çok zor"

Alişan'dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol'un Alişan'ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu "Çok zor"

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Alişan'ın, kardeli Selçuk Tektaş'ı kaybettikten sonra Buse Varol'un eşinin ailesiyle sorun yaşadığı gelen iddialar arasındaydı. Önceki gün ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan 3.çocuk sorusuna, beklenmedik bir yanıt verdi.

13.04.2023 10:07 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:08
Alişan’dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol’un Alişan’ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu Çok zor

Mutlu evliliklerini Burak ve Eliz adındaki iki çocukla taçlandıran Alişan, Buse Varol çifti magazin dünyasının gözde ikilisi olarak biliniyor.

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Alişan’dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol’un Alişan’ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu Çok zor

Geçmişte ilişkilerinde kısa süreli çatırdamalar yaşayan çift engelleri aşarak evliliklerini devam ettirme kararı almışlardı.

Alişan’dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol’un Alişan’ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu Çok zor

Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık takip edilen çift özel hayatlarıyla ilgi gören çiftler arasında yer alıyor.

Ünlü çift son dönemde aile sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Alişan’dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol’un Alişan’ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu Çok zor

Söylemezsem Olmaz'da yer alan iddiaya göre; "Buse samimi görünmüyor, fırsat bulunca gidecekmiş gibi duruyor" yorumuna kayınvalideden beğeni gelmişti. Yapılan yorumu beğenen Suzan Tektaş yine gündem olmuştu.

Alişan’dan şaşırtan 3.çocuk açıklaması! Eşi Buse Varol’un Alişan’ın annesiyle sorun yaşadığı iddia ediliyordu ilk kez konuştu Çok zor

Yine doğum günü zamanı çıkan krizde Alişan'ın ortada kaldığı iddia edilmişti.

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