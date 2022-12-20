7 ay önce anne olan Hande Soral’ın son haline bakın! İsmail Demirci’nin biricik eşi bornozuyla paylaştı sosyal medya onu konuştu...
Meslektaşı İsmail Demirci ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hande Soral, 7 ay önce oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyada minik oğlu Ali ile yayınladığı pozlarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Bornozuyla kamera karşısına geçen Soral, ayna pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun son halini yayınladığı dekolteli paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Hande Soral'ın o paylaşımı...
20.12.2022 18:25 - Son Güncelleme: 20.12.2022 18:25
İsmail Demirci ile 2017 yılında nikah masasına oturan Hande Soral, 7 ay önce oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.