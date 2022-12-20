40 yaşındaki Buğra Gülsoy’dan şaşırtan itiraf! Gözler 4 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz’e çevrildi! Eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı...
Uzun süredir aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buğra Gülsoy, katıldığı bir programda aşk üzerine samimi itiraflarda bulundu. "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum" diyerek dikkat çeken oyuncu, eşi Nilüfer Gürbüz hakkında söyledikleriyle de çok konuşuldu. Gülsoy'un açıklamasının ardından gözler mutlu bir evlilik sürdürdüğü Nilüfer Gürbüz'e çevrilirken eski aşkları merak edilen oyuncunun ilk eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşıp kaldı. İşte detaylar...
Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Dünyayla Benim Aramda gibi yapımlarda rol alan Buğra Gülsoy, katıldığı bir programınsa aşk üzerine samimi itiraflarda bulundu.
Uzun süredir aşk yaşadığı Nilüfer Gürbüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan Gülsoy, "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum" diyerek dikkat çekti. İşte Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Buğra Gülsoy'un o açıklamaları...
"ŞÖHRET HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PLANIMDA OLMADI"
Düvenci "Setteki tavrını, rol arkadaşlarına karşı tutumunu çok beğeniyorum. Birlikte de kısa bir sürede olsa çalışma fırsatı bulmuştuk. "Keşke daha uzun süre birlikte çalışabilseydik" diyerek oyunculuğa karşı bakış açısını sordu. Bunun üzerine Gülsoy "Yani işimizin abartılacak bir tarafı yok. Ben sadece oyunculuk yapmaya çalıştım, şöhret hiçbir zaman birinci planımda olmadı. Sette herkes işini yapıyor onlardan ekstra üstün olabilecek bir durumda değiliz" ifadelerini kullandı.
"AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Düvenci, Gülsoy'a mutlu evliliğin sırrından bahsetmesini isteyerek sohbete devam etti. Gülsoy "Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor" şeklinde konuştu.