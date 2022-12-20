40 yaşındaki Buğra Gülsoy’dan şaşırtan itiraf! Gözler 4 yıllık eşi Nilüfer Gürbüz’e çevrildi! Eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı...

"ŞÖHRET HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PLANIMDA OLMADI"

Düvenci "Setteki tavrını, rol arkadaşlarına karşı tutumunu çok beğeniyorum. Birlikte de kısa bir sürede olsa çalışma fırsatı bulmuştuk. "Keşke daha uzun süre birlikte çalışabilseydik" diyerek oyunculuğa karşı bakış açısını sordu. Bunun üzerine Gülsoy "Yani işimizin abartılacak bir tarafı yok. Ben sadece oyunculuk yapmaya çalıştım, şöhret hiçbir zaman birinci planımda olmadı. Sette herkes işini yapıyor onlardan ekstra üstün olabilecek bir durumda değiliz" ifadelerini kullandı.