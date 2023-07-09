69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah tontonum...”

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.