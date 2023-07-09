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Haberler Magazin 69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah tontonum...”

69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah tontonum...”

Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, vefat haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un MFÖ grubu ile şarkı söylerken duygulandığı anlar ise tekrar gündem olarak yürekleri sızlattı. Mahzar Alanson'un "Ah canım duygulandın! Ah be tontonum..." sözleri dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları video binlerce yorum yaptı. İşte Özkan Uğur'un gündem olan o görüntüleri...

takvim.com.tr
09.07.2023 11:42 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:54
69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah be tontonum...”

Türk müziğinin sevilen ismi Özkan Uğur, yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi görüyordu. Özkan Uğur'dan önceki gün acı haber geldi.

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69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah be tontonum...”

Sanatçı, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Özkan Uğur'un ölüm haberini ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah be tontonum...”

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah be tontonum...”

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur da "1.5 aydır yoğun bakımdaydı. Güzel haberlerimi bekliyorduk ama ne yazık ki yaşam savaşı bugün sonladı" ifadelerini kullandı.

69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah be tontonum...”

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da sosyal medya hesaplarında yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

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