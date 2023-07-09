69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur’un duygu dolu o anları yeniden gündem oldu! “Ah canım duygulandın! Ah tontonum...”
Mahzar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, vefat haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 69 yaşında aramızdan ayrılan Özkan Uğur'un MFÖ grubu ile şarkı söylerken duygulandığı anlar ise tekrar gündem olarak yürekleri sızlattı. Mahzar Alanson'un "Ah canım duygulandın! Ah be tontonum..." sözleri dikkat çekerken sosyal medya kullanıcıları video binlerce yorum yaptı. İşte Özkan Uğur'un gündem olan o görüntüleri...
09.07.2023 11:42 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:54
Türk müziğinin sevilen ismi Özkan Uğur, yoğun bakım ünitesinde uzun süredir tedavi görüyordu. Özkan Uğur'dan önceki gün acı haber geldi.
Sanatçı, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Özkan Uğur'un ölüm haberini ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.