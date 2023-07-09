46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen sene Nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Geçen günlerde oğullarıyla görüntülenen ünlü çift, uzun süre gündem oldu. İkili, şimdi ise Başak Dizer'in mayolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Dizer'i gören "20'liklere meydan okuyor", "Yaşını hiç göstermiyor" yorumlarında bulundu. İşte Başak Dizer'in o pozları...
09.07.2023 11:11 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:11
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, geçen Nisan ayında dünyaya geldi.
İkili, şimdi ise Başak Dizer'in mayolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Dizer'i gören "20'liklere meydan okuyor", "Yaşını hiç göstermiyor" yorumlarında bulundu.