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Haberler Magazin 46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, geçen sene Nisan ayında Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Geçen günlerde oğullarıyla görüntülenen ünlü çift, uzun süre gündem oldu. İkili, şimdi ise Başak Dizer'in mayolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Dizer'i gören "20'liklere meydan okuyor", "Yaşını hiç göstermiyor" yorumlarında bulundu. İşte Başak Dizer'in o pozları...

takvim.com.tr
09.07.2023 11:11 - Son Güncelleme: 09.07.2023 11:11
46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, geçen Nisan ayında dünyaya geldi.

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46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, geçen günlerde oğullarıyla görüntülendi ve uzun süre gündem oldu.

46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

İkili, şimdi ise Başak Dizer'in mayolu pozlarıyla adlarından söz ettirdi. Dizer'i gören "20'liklere meydan okuyor", "Yaşını hiç göstermiyor" yorumlarında bulundu.

46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj poz veren Dizer, doğal haliyle de takipçilerinden beğeni topladı.

46 yaşındaki Başak Dizer 20’liklere medyan okudu! 14 ay önce doğum yapan Başak’a bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi en cesur haliyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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