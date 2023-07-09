59 yaşındaki Hülya Avşar’ın ip askılık ev haline bakın! “Yine aynı yer, aynı köşe...” Hem pozu hem de zevkle döşenmiş evi olay...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 2005 yılında Kaya Çilingiroğlu'ndan ayrılan Avşar, boşandıktan sonra da eski eşiyle sık sık bir araya gelerek gündem oldu. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Avşar, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, yazlığından yaptığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İp askılısıyla poz veren 59 yaşındaki Avşar, hem pozu hem de zevkle döşenmiş eviyle olay oldu. İşte Hülya Avşar'ın ev hali...
09.07.2023 12:32 - Son Güncelleme: 09.07.2023 12:32
Kaya Çilingiroğlu ile yapığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Hülya Avşar, paylaşımının altına "Yine aynı yer, aynı köşe ve ben" notunu ekledi. Paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu.