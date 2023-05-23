68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’nun sır gibi sakladığı kızı bakın kim! Duyan inanamadı! Meğer İlker İnanoğlu’nun kardeşi...
Yaban filmi ile Yeşilçam'a adım atan Gülşen Bubikoğlu, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti. 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlenen oyuncunun 1977'de bir kızı oldu. 68 yaşındaki Yeşilçam yıldızının kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gülşen Bubikoğlu'nun gözünden sakındığı kızı kimmiş...
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, .C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.
Kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan oyuncu, kısa sürede güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.
Özellikle Cüneyt Arkın ve Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, özel hayatıyla da dikkat çekti.
Bubikoğlu, daha önce Filiz Akın ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten İlker İnanoğlu adında bir oğlu olan yapımcı Türker İnanoğlu'yla gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi.