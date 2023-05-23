5 aylık evliliği biten Hadise’nin nişan pozu olay oldu! Murda ile o karesine ilk yorum Seda Sayan’dan! “Siz olmuşsunuz” Mehmet Dinçerler...
Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hadise, Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettirmişti. Uzun bir süre sevgili kaldığı Mehmet Dinçerler ile nişan yapan ve daha sonra dünyaevine giren Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüş ve düğüne dair henüz herhangi bir kare yayınlanmadan şarkıcının boşanma haberleri yapılmıştı. 5 aylık evliliği 5 dakikada biten Hadise'nin boşanmasıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış ve bunlardan biri Murda ile arasındaki samimiyet olarak gösterilmişti. Yeni şarkılarıyla büyük ilgi gören Hadise ile Murda, verdikleri bir pozla yeniden gündeme geldi ve eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu. İkilinin akıllara Mehmet Dinçerler'i getiren fotoğrafa Seda Sayan da tepkisiz kalamadı. İşte detaylar...
23.05.2023 18:40 - Son Güncelleme: 23.05.2023 18:40
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, özellikle Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde kendine yer buldu.
Hadise, Mayıs 2022'de Mehmet Dinçerlerle Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Aile arasında gerçekleştirilen törenden herhangi bir kare yayınlanmadı.
Hayranları merakla ünlü şarkıcının gelinlikli fotoğraflarını beklerken Hadise ile Mehmet Dinçerler'den kötü haber geldi.
Ünlü çiftin boşanacakları öğrenilirken birçok iddia da ortaya atıldı. Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterildi.