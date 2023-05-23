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Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu, daha sonra gönlünü bir başka meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırmıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ünlü çift, geçen haftalarda Maldivler tatiline çıkmıştı. Son olarak Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, bu kez iddialı pozlarıyla çok konuşuldu. Mert Yazıcıoğlu sevgilisinin paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekerken Şeyma Subaşı da pozlara kayıtsız kalamadı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
23.05.2023 20:42 - Son Güncelleme: 23.05.2023 20:42
Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ilişkisini noktalayan Mert Yazıcıoğlu, meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan çift, geçen haftalarda birlikte Maldivler'e tatile gitti.

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Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Dilan Çiçek Deniz, burada aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı. Manzara fotoğrafı paylaşarak Yazıcıoğlu'na aşkını ilan eden Deniz, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ndan "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" satırlarını ekledi.

Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Dilan Çiçek Deniz, daha sonra da verdiği bir röportajda aşk üzerine konuştu ve açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Ünlü oyuncu daha sonra da sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününe özel yaptığı paylaşımla magazin gündeminde yer aldı.

Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Ünlü oyuncu, sevgilisine yaptırdığı doğum günü pastasını Instagram'da yayınladı.

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