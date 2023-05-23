Dilan Çiçek Deniz havlusunu sarıp pozunu verdi! Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’ndan dikkat çeken yorum geldi! Şeyma Subaşı tepkisiz kalamadı

Dilan Çiçek Deniz, burada aşka gelerek romantik bir paylaşım yaptı. Manzara fotoğrafı paylaşarak Yazıcıoğlu'na aşkını ilan eden Deniz, Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ndan "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" satırlarını ekledi.