68’lik Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu’ndan günbatımı pozu! Son halini görenin nutku tutuldu! Tarık Akan’ın biricik partneriydi...
Cici Kız, Yaz Bekarı, Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Üç Kağıtçılar ve daha nicesinde rol alan Gülşen Bubikoğlu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, son dönemlerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Ünlü oyuncu o paylaşımlarına yenisini ekledi ve son halini paylaştı. Bubikoğlu'nun "Günbatımı" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızı "Hala çok güzel" dedirtti. İşte 68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
11.07.2023 15:50 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:50
Yaban filmi ile "Merhaba" dediği Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Gülşen Bubikoğlu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatı hem de dillere destan güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Bubikoğlu'nun "Günbatımı" notunu eklediği paylaşımı kısa sürede gündem olurken Yeşilçam yıldızı "Hala çok güzel" dedirtti.