2’nci kez nikah masasına oturuyor! Öykü Gürman’ın müstakbel eşi bakın kim! Duyan gören inanamadı! Ceyda Düvenci’ye itiraf etmişti...
Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla tanınan Öykü Gürman, yayınlandığı döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye karakteriyle de oyunculuk alanındaki yeteneklerini gözler önüne sermişti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gürman, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti. Geçen haftalarda Ceyda Düvenci ile yaptığı sohbette düğün tarihini açıklayan Gürman'ın müstakbel eşi merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Sen Türküler Söyle adlı programda jüri koltuğuna oturan Öykü Gürman'ın müstakbel eşi kimmiş...
11.07.2023 16:32 - Son Güncelleme: 11.07.2023 16:32
''Evlerinin Önü Boyalı Direk'' şarkıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Öykü Gürman, yayınlandığı döneme damga vuran Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye karakteriyle de oyunculuk alanındaki yeteneklerini gözler önüne serdi.