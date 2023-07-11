"Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün" Seren Serengil yine iş başında! "Tedavi görmelisiniz"
Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil bu kez iş yaşamına dair paylaşımıyla gündemde. "Herkez 3 ay tatil yapsın" diyen Serengil bakın nasıl dillere düştü.
Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü geçtiğimiz haftalarda.
Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.
Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.
AYRILIK UZUN SÜRMEDİ
Ayrılığı uzun tutmayan çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor . Seren Serengil, her gün yeni pozlar paylaşıyor.