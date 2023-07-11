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Haberler Magazin "Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün" Seren Serengil yine iş başında! "Tedavi görmelisiniz"

"Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün" Seren Serengil yine iş başında! "Tedavi görmelisiniz"

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Tohma'nın kendisini aldattığından, cinsel hayatlarına kadar her şeyi bir bir afişe eden Serengil bu açıklamalarından üzerinden çok geçmeden Tohma'sıyla barıştı hatta tatile bile çıktı. Şimdilerde bol bol aşk pozları paylaşan Seren Serengil bu kez iş yaşamına dair paylaşımıyla gündemde. "Herkez 3 ay tatil yapsın" diyen Serengil bakın nasıl dillere düştü.

11.07.2023 15:20 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:48
Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün Seren Serengil yine iş başında! Tedavi görmelisiniz

Uzun yıllardır birliktelik yaşayan Seren Serengil ve Mustafa Rahman Tohma ikilisinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düştü geçtiğimiz haftalarda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün Seren Serengil yine iş başında! Tedavi görmelisiniz

AYRILDIKLARINI DUYURDU

Her fırsatta yaşadığı sağlık sorunları süresince yanında olan Tohma'dan övgüyle bahseden ünlü isimden beklenmedik bir hamle gelmişti. 52 yaşındaki Serengil, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla Muhtafa Rahman Tohma ile ilişkilerinin bittiğini duyurmuştu.

Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün Seren Serengil yine iş başında! Tedavi görmelisiniz

Serengil, Instagram'dan yaptığı ilk paylaşımda "Şu hayatta verebileceğin en cesurca karar kalbini ve ruhunu inciten her şeyi bırakmandır'' mesajıyla dikkat çekmişti.

Seren Serengil'in bu paylaşıma eklediği "Umarım hiçbir kadın benim uyandığım sabaha uyanmaz Bu sefer hiç beklemediğim bir yerden geldi sadece bana çocuk nasip etmeyen Allah'ıma İsyan ettim ilk defa dün gece Evli iki çocuğuyla kocasını aldatan namus kavramı olmayan kadınlara çocuk verdiğinde bana vermedin dedim" notu ihanet iddialarını da güçlendirmişti.

Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün Seren Serengil yine iş başında! Tedavi görmelisiniz

AYRILIK UZUN SÜRMEDİ

Ayrılığı uzun tutmayan çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor . Seren Serengil, her gün yeni pozlar paylaşıyor.

Herkes 3 ay tatil yapsın! Cahil sensin büyük düşün Seren Serengil yine iş başında! Tedavi görmelisiniz

Bir yandan da takipçileriyle ilginç kavgaları ve ilginç söylemleriyle çok konuşuluyor.

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