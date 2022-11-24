6 sene aynı yastığa baş koyan Tuğba Altıntop ile Rafet El Roman’ın küçük kızları Şevval’e bakın! Son halini gören dilini ısırdı!
Şarkıcı Rafet El Roman ile 1996-2002 yılları arasında evli kalan tescilli güzel Tuğba Altıntop, sosyal medya hesabında kızı Şevval El Roman'ın doğum gününe özel paylaşımında bulundu. Kızıyla pozunu yayınlayan Altıntop'un paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Şevval El Roman son haliyle dikkat çekti. Güzelliğiyle adından söz ettiren Şevval El Roman'a ilk yorum ise ablası Su El Roman'dan geldi. İşte 6 sene aynı yastığa baş koyan Tuğba Altıntop ile Rafet El Roman'ın küçük kızları Şevval'in son hali...
24.11.2022 00:02 - Son Güncelleme: 24.11.2022 00:02
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı yıl Rafet El Roman'la ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Altıntop, Instagram hesabında kızı Şevval El Roman'ın doğum gününe özel paylaşımında bulundu.
Kızıyla pozunu yayınlayan Altıntop'un paylaşımı, kısa sürede gündem olurken Şevval El Roman son haliyle dikkat çekti.