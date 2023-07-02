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Haberler Magazin 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşk-ı Memnu, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Liseli Kızlar ve nicesinde rol alan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Itır Esen'in son hali beğeni toplarken "Hiç değişmemiş", "Hala güzel" yorumları yapıldı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i, Aile Şerefi'nin Zeynep'i Itır Esen'in son hali...

takvim.com.tr
02.07.2023 16:40 - Son Güncelleme: 02.07.2023 16:40
66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Itır Esen'in son hali merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraflar, kısa sürede Instagram'da gündem oldu.

66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

Ünlü oyuncu, yayınladığı fotoğraflarla beğeni toplarken "Hiç değişmemiş", "Hala güzel" yorumları yapıldı.

66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

İşte Itır Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...

Meral Zeren

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