66 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Aşk-ı Memnu’nun Nihal’i, Aile Şerefi’nin Zeynep’iydi...
Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Yeşilçam yıldızı Itır Esen'in son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Aşk-ı Memnu, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Liseli Kızlar ve nicesinde rol alan oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Itır Esen'in son hali beğeni toplarken "Hiç değişmemiş", "Hala güzel" yorumları yapıldı. İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihal'i, Aile Şerefi'nin Zeynep'i Itır Esen'in son hali...
02.07.2023 16:40 - Son Güncelleme: 02.07.2023 16:40
Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in kızı olan Itır Esen'in son hali merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.