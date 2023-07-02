Vav TV İzle
Haberler Magazin 23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Vermem Seni Ellere'de Emre Bey ile başrolü üstlenen Buse Meral'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Pazar günleri ATV ekranlarında Zeliş karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buse Meral kiminle sevgiliymiş...

takvim.com.tr
02.07.2023 17:08 - Son Güncelleme: 02.07.2023 17:08
23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

Buse Meral, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Meral'in hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu.

23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

İnternet kullanıcıları, en çok "Buse Meral'in sevgilisi kim?" sorusunun yanıtını arattı.

23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...

İşte Buse Meral başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

SON DAKİKA