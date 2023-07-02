23 yaşındaki Buse Meral’in sevgilisi kendisinden de ünlü! Bakın hangi yakışıklı oyuncu çıktı! Emre Bey’in biricik partneri...
Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi başarılı isimlerin yer aldığı Vermem Seni Ellere'de Emre Bey ile başrolü üstlenen Buse Meral'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Pazar günleri ATV ekranlarında Zeliş karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Buse Meral kiminle sevgiliymiş...
02.07.2023 17:08 - Son Güncelleme: 02.07.2023 17:08
Buse Meral, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere'de canlandırdığı Zeliş karakteriyle büyük beğeni topladı.
Buse Meral'in kendisi gibi oyuncu sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.