27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! "Güzellik ve hüzün" Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...
Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Son günlerde paylaşımlarına hız veren oyuncu, İstanbul Modern'i gezip paylaşımda bulundu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Onan'a binlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kadınlar boşanınca net güzelleşiyor" derken Onan'ı gören bir başkası "Güzellik ve hüzün" yorumunda bulundu. İşte çok konuşulan o pozlar...
02.07.2023 15:59 - Son Güncelleme: 02.07.2023 15:59