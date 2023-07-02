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Haberler Magazin 27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! "Güzellik ve hüzün" Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! "Güzellik ve hüzün" Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Oğlu Can Aslantuğ'un babası Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini sonlandıran Arzum Onan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Son günlerde paylaşımlarına hız veren oyuncu, İstanbul Modern'i gezip paylaşımda bulundu. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Onan'a binlerce yorum yapıldı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Kadınlar boşanınca net güzelleşiyor" derken Onan'ı gören bir başkası "Güzellik ve hüzün" yorumunda bulundu. İşte çok konuşulan o pozlar...

takvim.com.tr
02.07.2023 15:59 - Son Güncelleme: 02.07.2023 15:59
27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! Güzellik ve hüzün Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Arzum Onan, 27 yıl evli kaldığı Mehmet Aslantuğ ile geçen haftalarda boşandı.

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27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! Güzellik ve hüzün Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Hem boşanma sürecinde hem de sonrası sık sık magazin gündeminde yer alan Onan, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! Güzellik ve hüzün Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Son günlerde paylaşımlarına hız veren oyuncu, İstanbul Modern'i gezip paylaşımda bulundu.

27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! Güzellik ve hüzün Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken duru güzelliğiyle dikkat çeken Onan'a binlerce yorum yapıldı.

27 yıllık evliliği bitmişti! Arzum Onan ayrılığın ardından peş peşe yayınladı! Güzellik ve hüzün Mehmet Aslantuğ’un eski eşi...

Bir sosyal medya kullanıcısı "Kadınlar boşanınca net güzelleşiyor" derken Onan'ı gören bir başkası "Güzellik ve hüzün" yorumunda bulundu.

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