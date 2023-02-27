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Haberler Magazin 66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Münir Özkul (Yaşar Usta), Adile Naşit (Nezaket), Müjde Ar (İsmet), Şener Şen (Vecihi), Ayşen Gruda (Fikret), Halit Akçatepe (Dursun), Şevket Altuğ (Laz Şevket), Lale Ilgaz (Hasret) gibi isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Gülen Gözler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu. Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı filmde Nedret karakterini canlandıran Itır Esen'in son hali merak konusu oldu. Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son hali bir kez daha hayran bıraktı. İşte Itır Esen'in son hali...

takvim.com.tr
27.02.2023 22:06 - Son Güncelleme: 27.02.2023 22:40
66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinde gerçekleştirilen Güler Gözler, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluştu.

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66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı filmde Nedret karakterini canlandıran Itır Esen'in son hali merak konusu oldu.

66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son hali bir kez daha hayran bıraktı.

66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Ünlü oyuncu için sosyal medyada "Yıllara meydan okuyor", "Eksilmeyen güzellik" yorumları yapıldı.

66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

İşte başta Itır Esen olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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