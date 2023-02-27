66 yaşındaki Itır Esen’in son haline bakın! Görenin nutku tutuldu! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler’in güzeller güzeli Nedret’iydi...

Yönetmenlik koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın yaptığı, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1977 yapımı filmde Nedret karakterini canlandıran Itır Esen'in son hali merak konusu oldu.