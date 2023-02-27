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Haberler Magazin 7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

Seray Kaya, Berk Oktay, Gizem Ünsal, Tuğçe Açıkgöz, Azra Aksu ve Esra Dermancıoğlu'nun kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Feraye karakterini canlandıran Eda Özerkan'ın hayatı merak edildi. Adana'da dünyaya gelen 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Eda Özerkan evli mi?", "Eda Özerkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Özerkan'ın Akasya Durağı ile Avrupa Yakası'nın yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Eda Özerkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...

takvim.com.tr
27.02.2023 20:50 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:50
7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nda Feraye karakterini canlandıran Eda Özerkan'ın hayatı merak edildi.

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7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

EDA ÖZERKAN KİMDİR?
11 Mart 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Eda Özerkan, Kadıköy Anadolu Meslek Lisesinden mezun oldu.

7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

Lise döneminde resim ve dans eğitimi alan Özerkan, 2002 yılında Beyaz Show'da Ejder'in İnci Taneleri'nden biri oldu.

7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

2003 yılında Kral TV'de VJ olan ve 2007 yılında Ekol Drama'dan oyunculuk eğitimi alan Özerkan, Mart 2014'te Star TV'de yayınlanan Survivor'da ünlüler takımında yer aldı.

7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...

38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Eda Özerkan evli mi?", "Eda Özerkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.

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