7 yılı devirdiler! Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi bakın kim! Meğer Akasya Durağı ile Avrupa Yakası’nın yıldızıyla...
Seray Kaya, Berk Oktay, Gizem Ünsal, Tuğçe Açıkgöz, Azra Aksu ve Esra Dermancıoğlu'nun kadrosunda yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Feraye karakterini canlandıran Eda Özerkan'ın hayatı merak edildi. Adana'da dünyaya gelen 38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Eda Özerkan evli mi?", "Eda Özerkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Özerkan'ın Akasya Durağı ile Avrupa Yakası'nın yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Eda Özerkan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi kimmiş...
27.02.2023 20:50 - Son Güncelleme: 27.02.2023 20:50
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nda Feraye karakterini canlandıran Eda Özerkan'ın hayatı merak edildi.
EDA ÖZERKAN KİMDİR?
11 Mart 1984 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Eda Özerkan, Kadıköy Anadolu Meslek Lisesinden mezun oldu.
38 yaşındaki oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Eda Özerkan evli mi?", "Eda Özerkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.