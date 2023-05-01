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Haberler Magazin 65'lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

65'lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Son olarak başrollerini Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi ile izleyici karşısına çıkan Zuhal Olcay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Olcay, bu kez formda haliyle gündeme geldi. İncecik beliyle dikkat çeken Olcay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki Zuhal Olcay bakın nasıl formda kalıyormuş...

takvim.com.tr
01.05.2023 15:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:56
65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

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65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

Özellikle Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Olcay, bu kez formda haliyle gündeme geldi.

65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

İncecik belliyle dikkat çeken ve formda haliyle çok konuşulan 65 yaşındaki Olcay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.

65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

İşte başta Zuhal Olcay olmak üzere ünlü isimlerin zayıflama sırları...

65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

ADRIANA LIMA
Adriana Lima, sabah kahvaltısını atlamayan ünlü isimlerden. Kahvaltısını yulaf ezmesinin yanında kuru üzüm ve yumurta beyazı ile veya müsli, yoğurt ve bal ile yapıyor. Güzel model, 30 dakikalık koşunun bile vücudunda değişime yol açtığını söylüyor.

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