65’lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”

ADRIANA LIMA

Adriana Lima, sabah kahvaltısını atlamayan ünlü isimlerden. Kahvaltısını yulaf ezmesinin yanında kuru üzüm ve yumurta beyazı ile veya müsli, yoğurt ve bal ile yapıyor. Güzel model, 30 dakikalık koşunun bile vücudunda değişime yol açtığını söylüyor.