65'lik Zuhal Olcay’ın incecik beli çok konuşulmuştu! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Bakın nasıl formda kalıyormuş! “Haftanın 3 günü...”
Son olarak başrollerini Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisi ile izleyici karşısına çıkan Zuhal Olcay, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Özellikle Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan Olcay, bu kez formda haliyle gündeme geldi. İncecik beliyle dikkat çeken Olcay'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki Zuhal Olcay bakın nasıl formda kalıyormuş...
01.05.2023 15:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:56