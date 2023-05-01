Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan çok konuşulan sözler "Eskiden garibandım şimdi canavarım" Sultan açtı ağzını yumdu gözünü
Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı. Güzelliği ile hayranlarını mest eden Şoray şimdi de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte detaylar...
01.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 01.05.2023 16:38
Yıllar önce bazı filmlerde uğradığı haksızlık karşısında sesini çıkaramayan kadın rolü oynadığını hatırlatan Şoray, "Sonra gelen senaryolarda hakkına sahip çıkan olduk ama şimdi canavarım. Hakkımı arıyorum. Hepimiz haklarımızın farkındayız. Hiçbirimiz kendimizi ezdirmiyoruz" diyerek bu konuda bilinçli olduğunu dile getirdi.