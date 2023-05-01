Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan çok konuşulan sözler "Eskiden garibandım şimdi canavarım" Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Şoray, "Filmlerinizde verdiğiniz mesajlar neydi?" sorusuna, "Mizaç olarak eskiden garibandım, şimdi hakkını arayan güçlü bir kadın oldum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum kendinizi ezdirmeyin. Biz çok güçlüyüz" yanıtını verdi.