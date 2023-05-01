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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'dan çok konuşulan sözler "Eskiden garibandım şimdi canavarım" Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sultan'ı Türkan Şoray'ın estetiksiz hali ortaya çıktı! Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, güzelliği ile her dönem adından söz ettirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda başrolü üstlenen Şoray, başarılı oyunculuğunun yanı sıra çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı. Güzelliği ile hayranlarını mest eden Şoray şimdi de yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. İşte detaylar...

01.05.2023 16:21 - Son Güncelleme: 01.05.2023 16:38
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan çok konuşulan sözler Eskiden garibandım şimdi canavarım Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

200'den fazla filmde başrolü üstlenen Sultan lakaplı Türkan Şoray, oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de her dönem adından söz ettirdi.

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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan çok konuşulan sözler Eskiden garibandım şimdi canavarım Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Sultan lakaplı usta oyuncu önceki gün bir etkinliğe katıldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan çok konuşulan sözler Eskiden garibandım şimdi canavarım Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Şoray, "Filmlerinizde verdiğiniz mesajlar neydi?" sorusuna, "Mizaç olarak eskiden garibandım, şimdi hakkını arayan güçlü bir kadın oldum. Buradan tüm kadınlara sesleniyorum kendinizi ezdirmeyin. Biz çok güçlüyüz" yanıtını verdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan çok konuşulan sözler Eskiden garibandım şimdi canavarım Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Yıllar önce bazı filmlerde uğradığı haksızlık karşısında sesini çıkaramayan kadın rolü oynadığını hatırlatan Şoray, "Sonra gelen senaryolarda hakkına sahip çıkan olduk ama şimdi canavarım. Hakkımı arıyorum. Hepimiz haklarımızın farkındayız. Hiçbirimiz kendimizi ezdirmiyoruz" diyerek bu konuda bilinçli olduğunu dile getirdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’dan çok konuşulan sözler Eskiden garibandım şimdi canavarım Sultan açtı ağzını yumdu gözünü

Öte yandan çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun Şoray'ın estetiksiz hali ise bir sosyal medya hesabı tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu.

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