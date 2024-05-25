65'lik şarkıcı 130 kilodan 85'e jet hızında düştü! "Pilavı bile ekmekle..." 1 yılda 45 kilo verdiren Cengiz Kurtoğlu diyeti!

Türk arabesk müziğinin sevilen seslerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu, fazla kilolarından rahatsız olan birçok insan gibi, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmaya karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda kilo verme sürecine başlayan ünlü sanatçı, tam 45 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Peki, Cengiz Kurtoğlu bu süreçte neler yaptı? İşte merak edilen detaylar...