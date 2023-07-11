65 yaşında 69 kiloya düştü! 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti! Resmen 45'ine geri döndü! Kendisini otele kapatıp...
Banu Alkan'ın zayıflık sırrı ortaya çıktı. 65 yaşındaki ünlü sanatçının kilo verme yöntemi merak ediliyor. Aldığı kilolarla sık sık eleştirilen Alkan, zayıflamak için birçok yöntemi denemiş. Sonunda doğru çözümü bulan Banu Alkan'ın zayıflık sırrını sizler için derledik. İşte 10 kilo verdiren Banu Alkan diyeti...
11.07.2023 17:58 - Son Güncelleme: 11.07.2023 17:58
Banu Alkan'ın 9 kilo verdiren zayıflama yöntemi ortaya çıktı! Afrodit yıllar önce kilo verebilmek için kendisini otele bile kapatmış. İşte Banu Alkan'ın kilo verme sırrı...
SPA VE MASAJLA ZAYIFLAMIŞ
Banu Alkan konuyla ilgili "7 aydır zaten rejimdeydim, son 2 ayımı Paris'te lüks bir otelde geçirdim. Spa ve masajla vücudumu forma soktum. " dedi.