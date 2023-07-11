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Haberler Magazin 130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

Şanlıurfalı Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Dedecan'ın ölümü sevenlerini şoke etti.

takvim.com.tr
11.07.2023 19:53 - Son Güncelleme: 11.07.2023 19:53
130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

Şanlıurfa'da çektiği Tiktok videoları ile tanınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi. Sosyal medyada birçok hayranı olan fenomen isimin ölüm şekli duyanları şoke ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan iddiaya göre elektrik akımına kapıldı.

130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Dedecan'ı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...

Dedecan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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