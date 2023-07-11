130 bin takipçisi vardı! Şanlıurfalı Tiktok fenomeninin feci ölümü! Faruk Dedecan elektrik akımına kapıldı! Sevenlerini kahreden haber...
Şanlıurfalı Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla büyük bir kitleye ulaşan Dedecan'ın ölümü sevenlerini şoke etti.
11.07.2023 19:53 - Son Güncelleme: 11.07.2023 19:53
Şanlıurfa'da çektiği Tiktok videoları ile tanınan Sadık Dedecan'dan acı haber geldi. Sosyal medyada birçok hayranı olan fenomen isimin ölüm şekli duyanları şoke ediyor.
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Sosyal medyada "ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan iddiaya göre elektrik akımına kapıldı.