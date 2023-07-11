Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, akşam güneşinde deniz kenarında verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Doğandemir, kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...
11.07.2023 17:06 - Son Güncelleme: 11.07.2023 17:06
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Hande Doğandemir, Instgaram'da yayınladığı son pozlarla gündem oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları Hande Doğandemir'i fazla iddialı bularak eleştirdi.