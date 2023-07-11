Vav TV İzle
Haberler Magazin Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, akşam güneşinde deniz kenarında verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah bikinisi ile kamera karşısına geçen Doğandemir, kısa sürede gündem oldu. İşte Hande Doğandemir'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
11.07.2023 17:06 - Son Güncelleme: 11.07.2023 17:06
Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Hande Doğandemir, Instgaram'da yayınladığı son pozlarla gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Bana Masal Anlatma, Her şey Aşktan, Kaybedenler Kulübü Yolda, Gelincik gibi yapımlarda rol alan oyuncu, 2.6 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında bikinili pozlarını yayınladı.

Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Deniz kenarında objektif karşısına geçen Doğandemir, siyah bikinisiyle akşam güneşinde verdiği pozları yayınladı.

Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum aldı.

Hande Doğandemir bikinili pozlarını paylaşmaya doyamadı! Yorum üstüne yorum yağdı! Akşam güneşinde deniz kenarında...

Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları Hande Doğandemir'i fazla iddialı bularak eleştirdi.

SON DAKİKA