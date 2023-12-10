6,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda poz! İbrahim Tatlıses’in gelini göbeğini açıp paylaştı! İlk tepki görümce Zübeyde Melek’ten...

1 Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Kısa bir süre önce ise Şefkatli'nin ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenildi.

2 Geçen günlerde gün katıldığı bir davette görüntülenen Şefkatli, "Hoca doğum konusunda kesin bir tarih vermiyor, onun için bekliyoruz. Ocak gibi olacak inşallah. Hazırlıklar devam ediyor, eksikleri yavaş yavaş tamamlıyoruz" dedi.