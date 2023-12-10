6,5 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’den karnı burnunda poz! İbrahim Tatlıses’in gelini göbeğini açıp paylaştı! İlk tepki görümce Zübeyde Melek’ten...

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında nikâh masasına oturan Yasemin Şefkatli'nin kısa bir süre önce ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenilmişti. Şimdilerde 6,5 aylık hamile olan Şefkatli'den karnı burnunda poz geldi. Dantelli çorabının üzerine giydiği siyah ceketinin önünü açarak poz veren Şefkatli kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şefkatli'nin paylaşımına İdo Tatlıses'ten yorum gecikmezken ilk tepki görümce Zübeyde Melek'ten geldi. İşte detaylar...
Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Kısa bir süre önce ise Şefkatli'nin ikiz bebeklerine hamile olduğu öğrenildi.
Geçen günlerde gün katıldığı bir davette görüntülenen Şefkatli, "Hoca doğum konusunda kesin bir tarih vermiyor, onun için bekliyoruz. Ocak gibi olacak inşallah. Hazırlıklar devam ediyor, eksikleri yavaş yavaş tamamlıyoruz" dedi.
İkiz bebeklerde pek normal doğum tercih edilmediğini belirten, doğumla ilgili kararı doktorun vereceğini vurgulayan Şefkatli, "Bakalım bizimki nasıl olacak? Gidişata göre karar vereceğiz" açıklamasını yaptı.