19 yıl dile kolay! Altın Kafes’in Nalan’ı Ebru Cündübeyoğlu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Kızı Duru’nun babası meğer...

Kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Sacide Taşaner gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin yeniz dizisi Altın Kafes büyük beğeni topladı. Nalan Beyoğlu karakterini canlandıran Ebru Cündübeyoğlu ise hem güzelliği hem performansıyla diziye damga vurdu. Almanya'nın Heilborn şehrinde doğan 49 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle "Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Cündübeyoğlu'nun 19 yıllık eski eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşıp kaldı. Duru adında bir kızı olan ünlü oyuncunun eski eşi bakın kimmiş...